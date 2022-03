Le debrief Bourse du 30 mars : le CAC 40 consolide sous un flot de statistiques moroses

information fournie par Boursorama • 30/03/2022 à 18:00

En ce moment à la Bourse, c'est un peu à chaque jour suffit sa peine. Hier, le marché progressait vivement, porté par l'avancée des négociations entre Ukrainiens et Russes. Aujourd'hui, les bombardements on repris dans la banlieue de Kyiv et le CAC 40 se replie, cédant 0,74% à la clôture vers les 6741 points et 3,8 milliards d'euros échangés. Et figurez-vous que c'est presque bien dans une actualité par ailleurs assez déprimante entre abaissement drastique des prévisions de croissance et bond spectaculaire de l'inflation à 7,6% en mars en Allemagne et un indicateur du climat économique en fort repli en mars dans l'Union européenne...

Aux Etats-Unis aussi après une séquence récente positive, on a éprouvé le besoin de souffler aujourd'hui ce qui se traduit à 17h45 par un Dow Jones qui se replie de 0,14% vers les 35.243 points et un Nasdaq qui cède 0,8% vers les 14.501 points.

Valeurs en hausse

Et bien pour reprendre le mouvement de balancier auquel on commence à s'habituer, les titres attaqués hier remontent aujourd'hui à l'image de Vallourec, Eramet TotalEnergies, Thales ou encore Maurel & Prom sur le SRD. Des pétrolières et parapétrolières qui reprennent de la vigueur avec le Brent qui gagne plus de 2% et flirte avec les 114 dollars le baril.

Sinon c'est Neoen qui termine en tête du SBF 120

Les foncières également signent une belle séance à l'image d'Icade, Gecina, Klépierre ou encore Covivio

A noter aussi sur le CAC 40, la 4e séance dans le vert consécutive pour Pernod Ricard

Et Sanofi qui rebondit sans dout un peu grâce à Oddo BHF, qui réaffirme son opinion « surperformance» avec un objectif de cours rehaussé de 111 à 116 euros.

Enfin Abionyx Pharma s'envole de 19% alors que l'autorité de santé américaine a accordé la désignation de médicament orphelin à la Bio-HDL CER-001 de la biotech.

Valeurs en baisse

Après le rebond d'hier, c'est déjà l'heure de la prise de bénéfices pour les valeurs de l'auto : Faurecia, Valeo, Michelin, Renault. La marque au losange qui réfléchirait, selon Bloomberg, à transférer la propriété de sa participation majoritaire dans AvtoVaz à un investisseur russe afin de quitter le pays

Même histoire pour Saint-Gobain qui après avoir gagné 4% hier les a reperdu aujourd'hui et finit lanterne rouge du CAC 40.

