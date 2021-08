Le debrief Bourse du 30 août : démarrage en douceur pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 30/08/2021 à 18:10

C'est la rentrée du Debrief Bourse mais c'est encore un peu les vacances pour le CAC 40. L'indice français termine cette première journée de la semaine sur une progression timide de 0,08% vers les 6.687 points et 1,7 milliard d'euros échangés seulement, c'est très faible.

Outre-Atlantique, la hausse est plus franche et certains indices sont encore sur des niveaux records, notamment le Nasdaq qui prend 0,8% à 17h45 vers les 15.250 points alors que le Dow Jones est plus timoré : +0,12% vers les 35.500 points.

Vendredi, l'intervention de Jerome Powell, à Jackson Hole, a rassuré les marchés, le président de la Fed indiquant qu'il n'y avait pas d'urgence à interrompre son soutien à l'économie déclarant : «Si l'économie évolue globalement comme prévu, il pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs cette année.»

Valeurs en hausse

Valneva, la biotech n'en finit plus de monter. En tête du SBF 120, elle signe sa 6e séance de hausse consécutive et progresse désormais de près de 145% depuis le début de l'année.

Solutions 30 grimpe de plus de 7,6% portant son rebond à près de 45% sur trois mois

DBV technologies et McPhy Energy sont bien orientées alors que sur le CAC 40, STMicro, Vivendi et Air Liquide sont les trois valeurs qui progressent le plus...

Valeurs en baisse

Les plus forts replis du SBF 120 sont signés par les équipementiers automobiles Plastic Omnium et Faurecia, Valeo aussi est dans le rouge.

Sur le CAC 40, ce sont les bancaires, Société Générale et BNP Paribas qui figurent parmi les replis les plus nets en compagnie de Saint-Gobain et d'Alstom

Partie difficile également pour Ubisoft (-1,2%). Parmi les raisons évoquées pour expliquer la baisse, cette décision prise par les autorités chinoises de limiter le temps passé par les mineurs à jouer aux jeux vidéo en ligne : une heure par jour uniquement, de 20 à 21 heures, les vendredi, samedi et dimanche, ainsi que les jours fériés. Ils étaient auparavant autorisés à jouer une heure et demi par jour.

A noter enfin, le recul de 35% de la biotech Bone Therapeutics : son étude de phase III évaluant son viscosupplément amélioré JTA-004 dans l'arthrose du genou n'a pas atteint le critère d'évaluation principal.

