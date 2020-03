Le debrief Bourse du 3 mars : grâce à la Fed, le CAC 40 rebondit (mais pas tant que ça)

Boursorama • 03/03/2020 à 18:11

Ça y est la Fed est entrée dans le jeu. Un peu par surprise, la banque centrale américaine a abaissé son principal taux directeur de 0,5 point de pourcentage (désormais entre 1 et 1,25%) en dehors du calendrier habituel des réunions monétaires. Une décision prise pour atténuer l'effet de la crise du coronavirus sur l'économie américaine et par ricochet, de l'économie mondiale.

Cette mesure exceptionnelle a été annoncée dans la foulée d'une réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G7, qui malgré des déclarations de bonnes intentions n'a dbouché sur aucune annonce concrète.

Malgré ce coup de pouce, le CAC 40 ne finit pas aussi fort qu'on aurait pu le penser : +1,12% vers les 5393 points, avec des volumes toujours nourris : 6,7 milliards d'euros échangés.

A Wall Street, après un rebond de 5% hier (plus forte progression en pourcentage en depuis mars 2009) et son gain de 1.300 points en une journée, la plus spectaculaire de l'histoire, le Dow Jones repart dans le rouge vers 17h45, cédant 1% vers les 26.417 points alors que le Nasdaq qui résistait a basculé en territoire négatif, cédant plus de 1,8% vers les 8788 points à la même heure.

Valeurs en vue

En hausse

EssilorLuxottica domine le SBF 120. Le géant de l'optique rebondit alors qu'il dévoilera ses résultats annuel vendredi.

Derrière, on retrouve à égalité GTT et Genfit.

Sur le CAC 40, Airbus se distingue. Le géant de l'aviation profite d'une recommandation réitérée à l'achat d'Exane BNP Paribas, il est suivi par Safran.

Autre coup de pouce d'analyste sur Saint-Gobain, Société Générale est passé de «conserver» à «achat» sur le spécialiste des matériaux de construction.

A noter également la flambée de la biotech AB science sur le SRD (+14%), son directeur général sera dans le journal des biotechs demain sur Boursorama

En baisse

Côté baisse, les financières sont sous pression à l'image de Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole dans la crainte que la BCE n'emboite le pas de sa consoeur américaine et n'abaisse son taux de refinancement déjà au plancher

L'opérateur satellitaire Eutelsat est une nouvelle fois sous pression cédant désormais plus de 20% depuis le début de l'année

Renault est aussi pied sur le frein tout comme Ipsen qui aggrave encore un peu plus son repli depuis le 1er janvier à -28%

LG (redaction@boursorama.fr)