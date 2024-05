Le debrief Bourse du 3 mai : le CAC 40 reprend son souffle.

information fournie par Boursorama • 03/05/2024 à 18:25

La bourse de Paris met fin à sa série rouge et progresse aujourd'hui de 0,54%, à 7 957 points, avec des volumes d'échanges de 3,11 milliards d'euros sur la journée.

Cette semaine se termine toutefois sur un repli de 1,62%. Cependant, la bonne nouvelle du jour concerne le rapport sur l'emploi américain publié à 14h30, qui indique un ralentissement plus marqué que prévu des créations de postes et de l'inflation salariale. De quoi soulager le marché avec le CAC 40 qui est venu toucher temporairement les 8 000 points.

Plus en détail, l'économie américaine n'a généré que 175.000 emplois non agricoles en avril, un chiffre bien inférieur aux attentes du marché, le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 3,9% contre une stabilité attendue à 3,8%, puis le revenu horaire moyen a augmenté à un rythme annuel de 3,9 %, légèrement en dessous des prévisions.

Du côté des valeurs du CAC 40, Edenred se distingue avec une progression de 3,03%, suivi de près par Saint-Gobain, STMicroelectronics, Hermès et Vivendi.

En revanche, Société Générale est en queue de peloton après avoir démarré la séance en tête. La banque française a publié un bénéfice net trimestriel en repli mais supérieur aux attentes. Néanmoins, les préoccupations concernant la marge nette d'intérêts en France pèsent sur le titre.



Dans son sillage, quelques prises de bénéfices sur le titre Teleperformance, puis Legrand perd 2,40%. Le fabricant de matériel électrique a également fait part d'un bénéfice net en recul pour ce premier trimestre.

Sur le SBF 120, JCDecaux grimpe de 9,91%. Porté par ses activités numériques, le géant français de l'affichage publicitaire a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 10%, s'élevant à 740 millions d'euros.



Juste derrière on retrouve Atos avec du nouveau sur le dossier. Le géant américain du private equity, Bain Capital s'intéresserait de près à une reprise d'actifs de la société.



Ensuite, Ayvens (anciennement ALD) gagne 7,20%. Les marges des contrats de location et des services du groupe ont augmenté de 30,6% sur un an.

En revanche, en territoire négatif, on retrouve Aperam, VusionGroup qui recule de 3,47%, puis SES qui lâche 2,81%

Et enfin, à la clôture parisienne, les indices américains affichent une forte hausse, avec environ 1% pour le Dow Jones et 1,71% pour le Nasdaq. À noter qu'Apple progresse d'environ 7% après avoir annoncé hier des résultats supérieurs aux projections des analystes mais aussi d'un programme supplémentaire de rachat d'actions, à hauteur de 110 milliards de dollars.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)