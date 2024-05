Le debrief Bourse du 29 mai : le CAC 40 accentue son repli et passe sous les 8.000 points

information fournie par Boursorama • 29/05/2024 à 18:10

Entre le peu d'actualités sur les entreprises, les incertitudes autour de la politique des banques centrales, des chiffres de l'inflation pas forcément réconfortants en Allemagne et les tensions sur le marché obligataire, le CAC 40 avait de bonnes raisons de baisser aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait assez nettement en terminant cette journée sur un repli de 1,52% à peine plus de 7.935 points, sous les 8.000 points et 3,2 milliards d'euros échangés.

Pas de réconfort à attendre du marché américain puisque vers 17h45, le Dow Jones cédait 0,9% et le Nasdaq 0,4% pour à peu près les mêmes raisons. American Airlines plonge de 15%. Le groupe a réduit hier sa prévision de bénéfice pour le trimestre en cours, Jefferies a abaissé sa recommandation sur le titre à "conserver" contre "acheter".

Valeurs en hausse

Quatrième séance de progression pour Renault qui franchit la ligne d'arrivée du CAC 40 en tête. Un petit coup de turbo mis notamment par Goldman Sachs, passé de "neutre" à "acheter" sur le titre, tout en relevant son objectif de 51 à 70 euros. Le bureau d'analyses de la banque américaine apprécie notamment les lancements de nouveaux modèles attendus dont la R5 électrique.

Ca roulait toujours bien pour Michelin. Hier, le fabricant de pneumatiques a présenté ses objectis 2026 : il vise notamment une marge opérationnelle d'activité de 14% contre 12,3% en 2023. Le résultat opérationnel des activités devrait, lui, atteindre 4,2 milliards contre 3,6 milliards l'année dernière.

Thales est la 3e et dernière valeur du CAC 40 dans le vert.

Sur le SBF 120, les opérateurs satellitaires Eutelsat et SES se distinguent ainsi qu'Elior Group. Seules 11 valeurs de l'indice sont en progression.

Valeurs en baisse

Edenred est lanterne rouge du SBF 120 devant Neoen et Alten.

Les groupes de semi-conducteurs sont sous pression à l'image de X-Fab Silicon et STMicro.

Sur le CAC 40 c'est rouge aussi pour LVMH et Publicis Groupe. Le géant français de la communication a acté aujourd'hui son changement de gouvernance : Maurice Levy, président du conseil de surveillance devient président d'honneur, et Arthur Sadoun, PDG du groupe.

