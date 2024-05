Le debrief Bourse du 28 mai : le CAC 40 passe sous les 8.100 points

information fournie par Boursorama • 28/05/2024 à 18:00

Depuis quelques séances, le CAC 40 alterne entre hausses et baisses et après le rebond de la veille, il finit donc cette journée à -0,92% vers les 8.058 points et 2,5 milliards d'euros échangés dans une actualité plutôt clairsemée, avoir avoir cédé du terrain tout au long de la séance.

Outre-Atlantique, l'évolution des indices est plus contrastée avec en cette fin d'après-midi, un Dow Jones à -0,33% mais un Nasdaq qui prend 0,5%. A noter que Nvidia bat un nouveau record à près de 1120 dollars le titre et que l'effervescence reprend un peu sur GameStop. L'action du distributeur de jeux vidéo américain grimpe de 23% alors qu'il a levé un peu plus de 933 millions de dollars grâce à la vente de 45 millions d'actions nouvelles dans le cadre d'une offre au marché.

Valeurs en hausse

Viridien, l'ex CGG, signe une 4e séance consécutive dans le vert et grimpe encore de 5,2% aujourd'hui et de plus de 13% sur cinq séances glissantes.

Derrière, on retrouve Nexity.

Ca va bien aussi pour Soitec. Jefferies a réaffirmé sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 145 euros sur le spécialiste des semi-conducteurs. Le bureau d'analyses dit voir "beaucoup de munitions pour stimuler une reprise" pour les exercices 2026-27, "qui mérite d'être de plus en plus prise en compte".

Sur le CAC 40, ce sont les valeurs de l'auto et les bancaires qui tiraient leur épingle du jeu à l'image de Renault, Michelin, BNP Paribas, et Société Générale.

Valeurs en baisse

Emeis, l'ex Orpea reste sous pression, suivi par Ayvens, Elior et Ipsos sur le SBF 120.

Sur le CAC 40, c'est Thales qui est lanterne rouge mais le groupe d'électronique et de défense grimpe encore de 23,6% depuis le début de l'année. Eurofins, Capgemini et Carrefour suivent.

LG (redaction@boursorama.fr)