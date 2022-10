Le debrief Bourse du 26 octobre : la hausse se poursuit à Paris

information fournie par Boursorama • 26/10/2022 à 18:25

C'est sous une nouvelle pluie de résultats d'enteprises que s'est déroulée cette journée. Le CAC 40 plus hésitant que sur les deux premiers jours de la semaine mais qui signe néanmoins une 3e séance de progression à +0,41%, vers les 6.276 points et 3,2 milliards d'euros échangés

C'est plus contrasté à Wall Street et pour cause, si le Dow Jones gagne 0,9% vers les 32.145 points à 17h45, le Nasdaq est lui léègrement dans le rouge autour des 11.196 points. Il faut dire que Alphabet dévisse de 6% après avoir accusé la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis 2013. Même sanction pour Microsoft qui perd 5% après avoir communiqué un ralentissement de sa croissance dans le secteur du cloud.

Valeurs en hausse

Décidement les séances se suivent et ne se ressemblent pas pour Atos. Très attaqué hier, le titre finit en tête du SBF 120 alors que le groupe a indiqué qu'il visait désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires dans la moitié supérieure de sa fourchette allant de -0,5% à +1,5%.

Progression à haut débit aussi pour OVHcloud alors que sur l'exercice 2022, clos fin août, le chiffre d'affaires a atteint 788 millions d'euros, en croissance de 18,8 %, supérieure aux prévisions du groupe. La marge brute d'exploitation ajustée ressort, elle à 39% soit en ligne avec la prévision d'un chiffre proche de 40%.

Sur le CAC 40, Alstom, Thales et Worldline mènent la danse.

Valeurs en baisse

Séance catastrophe pour Orpea. Suspendu de cotation la veille, le titre a cédé plus de 30% en une séance. Le groupe de maisons de retraite doit renégocier sa dette, y compris les covenants de nombreuses lignes de financement risquant de ne pas être respectés en l'état au 31 décembre 2022. Orpea anticipe de plus des dépréciations d'actifs au 31 décembre liées à la revue stratégique en cours et estimées, à date, entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros avant impôts.

Nexans aussi recule et ça peut sembler un peu injuste alors que le fabricant de cables a fait mieux que prévu au T3 et en a profité pour relever ses objectifs 2022, notamment en matière d'excédent brut d'exploitation (590 à 600 millions, contre 560 à 590 auparavant).

M6 est elle pénalisée par une chute des recettes publicitaires et un repli de 6% de son chiffre d'affaires au T3, à un peu plus de 290 millions d'euros.

Sur le CAC 40, c'est Dassault Systèmes qui est lanterne rouge, et ça peut sembler surprenant alors que l'éditeur de logiciels a relevé ses objectifs 2022 à l'occasion de sa publication trimestrielle mais les investisseurs et les analystes ont été visiblement déçus par le ralentissement de la croissance des ventes de licences logicielles alors que la valorisation du titre reste exigeante.

Publicis et Michelin viennent ensuite.

