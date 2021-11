Le debrief Bourse du 26 novembre : Black Friday boursier

information fournie par Boursorama • 26/11/2021 à 18:15

L'émergence d'un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud faisant craindre une résistance élevée aux vaccins a brutalement ravivé l'aversion au risque.

Résultat le CAC 40 affiche sa pire séance depuis plus d'un an et efface tous les gains accumulés ce mois-ci. L'indice termine sur une baisse de 4,75% vers les 6739 points dans un volume d'échanges très élevé : plus de 7 milliards d'euros échangés ce soir.

Du côté des valeurs, les reculs sont sans surprise très importants pour le secteur de l'aéronautique avec Airbus qui lâche presque 12% et Safran un peu plus de 10%. Plusieurs pays européens ont en effet décidé de suspendre les vols en provenance d'Afrique australe. La baisse possible du transport aérien fait lourdement chuter les prix du baril, et par ricochet Total lâche pratiquement 6%.

Le compartiment bancaire est également sous pression en raison de la chute des rendements obligataires. BNP Paribas perd par exemple 5,86%.

La foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield est quant à elle affectée par le possible retour d'éventuelles mesures de restriction en raison de la progression de l'épidémie. Le titre est lanterne rouge du CAC 40 et se replie de presque 12%.

A contrario, le retour de la menace Covid-19 profite aux acteurs de la santé comme Eurofins Scientific qui avance de presque 8%.

Sur le SBF 120 aussi, les valeurs du secteur enregistrent les plus importantes progressions. Valneva, Sartorius Stedim Biotech, et BioMérieux

Rémy Cointreau fait figure de valeur refuge. Le groupe a fait état hier d'un bond plus important que prévu de son résultat opérationnel courant au premier semestre. On note aussi la bonne résistance d'Ubisoft.



A l'inverse et sans surprise, les groupes de restauration collective comme Elior Group et Sodexo dégringolent.



Tension également outre-Atlantique avec Wall Street qui accompagne le repli des grandes places boursières en Europe. Le Dow Jones se replie de 2,74% au moment de la clôture parisienne, le Nasdaq de 2% et le S&P 500 de 2,3%.