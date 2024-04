Le debrief Bourse du 26 avril : le CAC 40 accélère après l’inflation américaine

information fournie par Boursorama • 26/04/2024 à 18:10

Pour cette dernière journée, la bourse de Paris a récupéré une partie des pertes d'hier, affichant une hausse de 0,89% à 8 088 points, avec des volumes d'échanges atteignant 3,57 milliards d'euros à la clôture.

Cette séance a été portée par de bons résultats trimestriels de part et d'autre de l'Atlantique, notamment avec les géants de la tech américaine, Microsoft et Alphabet qui enregistrent pour le moment des hausses de 2,40% et 9,75% respectivement.

Par ailleurs, concernant l'inflation aux États-Unis, aucune mauvaise surprise n'a été réservée, ce qui est rassurant à quelques jours de la réunion de la FED. Les données en glissement mensuel sont conformes au consensus, mais en glissement annuel, elles se révèlent légèrement supérieures aux attentes. L'indice PCE de base a augmenté de 2,7% sur un an, et en excluant l'alimentation et l'énergie, cette mesure s'élève à 2,8% en rythme annuel, mais identiques aux anticipations et aux données entre février et mars.

Sur l'indice parisien, on retrouve en haut du tableau Saint Gobain qui progresse de 6,88%. Le groupe a fait état hier soir, d'un chiffre d'affaires de 11,36 milliards d'euros au premier trimestre, en baisse de 5,8% à données comparables en raison du recul de la construction neuve en Europe mais celui-ci dépasse le consensus de seulement 1%.



Dans son sillage Kering se reprend avec une progression de 3,25%, Schneider Electric continue sa tendance haussière puis le groupe du luxe Hermès récupère une partie de ses pertes de la veille avec une hausse de 2,31%. Par ailleurs, l'action TotalEnergies a inscrit un nouveau sommet à 70€, à la faveur d'une baisse moins forte qu'anticipé du résultat net ajusté du groupe, à 5,1 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année 2024.

En revanche, STMicroelectronics est lanterne rouge, suivi de près par BNP Paribas, Danone et Eurofins Scientific. Cependant, Airbus s'est repris en fin de séance alors que le titre était en dernière position en début de journée. Le groupe a annoncé un bénéfice d'exploitation en forte baisse au premier trimestre et bien en-dessous des attentes.

Sur le SBF 120, bien orienté hier, Eramet se distingue avec une hausse de 11,29%. Emeis enregistre également une progression de 7,29%, tandis que Nexity retrouve le seuil des 10€, malgré une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.



En revanche, Alten subit une baisse de 11,40%, sanctionné en raison de sa prudence concernant ses perspectives. Juste derrière, VusionGroup cède 5,24% et Valeo 3,24%, ce dernier ayant également publié un chiffre d'affaires en légère baisse au premier trimestre.

Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, Wall Street est très bien orientée, avec une légère hausse de 0,30% pour le Dow Jones, tandis que le Nasdaq progresse de 2%, soutenu par les performances du secteur technologique, comme mentionnées précédemment.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)