Le debrief Bourse du 25 octobre : le CAC 40 s'accroche, Worldline décroche...

information fournie par Boursorama • 25/10/2023 à 18:00

Le CAC 40 a lutté tout au long de la journée sous un flot de publications d'entreprises, plus ou moins bien accueillies, on va le voir. Mais à la fin de la journée, l'indice tient sa 3e séance de progression à +0,31% vers les 6.915 points et 2,9 milliards d'euros échangés. Des volumes qui restent limités...

C'est la même ambiance à Wall Street, du moins pour le Dow Jones, qui grimpe de 0,3% à 17h45. Le Nasdaq cède lui 1,4%, plombé par Alphabet. Les résultats trimestriels du mastodonte de l'Internet ont pourtant dépassé les attentes mais la croissance dans le cloud a déçu alors qu'à l'inverse Microsoft a battu les anticipations dans ce domaine grâce notamment à son offre enrichie à l'IA. Résultat, le premier recule de 9% quand le second gagne 2,5%. On attend désormais les résultats d'Amazon et de Meta aujourd'hui et demain.

En tout cas l'effet positif des incertitudes sur le marché, c'est le repli du pétrole, le baril de Brent continuant son reflux proche des 88 dollars.

Valeurs en hausse

Dassault Systèmes finit en tête des hausses. A l'occasion de sa publication trimestrielle, l'éditeur de logiciels a légèrement relevé son objectif annuel de bénéfice par action dilué. Ce dernier est anticipé entre 1,19 à 1,21 euro, en progression de 11 à 13% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11% à taux de change constant au 3e trimestre, à 1,42 milliard d'euros.

Est-ce un contrecoup de la déception sur Kering aujourd'hui ? Le géant de l'hyperluxe Hermès signe, lui, une 3e séance de progression.

Ca va bien aussi pour Atos et Sanofi.

Air Liquide tire son épingle du jeu après avoir affiché un chiffre d'affaires de 6,81 milliards d'euros au 3e trimestre, en croissance comparable de 1,5%.

Valeurs en baisse

Vous ne rêvez pas... Worldline a bien perdu 59,2% sur la séance et finit au plus-bas historique. Une sanction très (trop ?) sévère pour le spécialiste des paiements qui a abaissé ses objectifs annuels, tablant désormais sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6 à 7% pour 2023, contre 8 à 10% auparavant. Il prévoit aussi une baisse de 150 points de base de sa marge d'excédent brut d'exploitation contre une augmentation de 100 points de base prévue auparavant. Pour expliquer cette contre-performance, Worldline a mis en avant la dégradation de la conjoncture économique, en particulier en Allemagne, et a annoncé le lancement d'un plan de réduction de coûts de l'ordre de 200 millions d'euros en année pleine en 2025.

Malgré des objectifs annuels confirmés, Clariane aussi est sévèrement sanctionné et recule de 20%, entrainant Orpea dans son sillage. En fort recul aussi Nexity, là c'est même de la vente préventive alors que le promoteur immobilier publie ses résultats ce soir après Bourse.

Sur le CAC 40, en plus de l'accident Worldline, on retrouve Telepeformance et Kering parmi les plus fortes baisses. Le groupe de luxe qui a annoncé ce matin un repli de 9% en comparable de son chiffre d'affaires du 3e trimestre, à 4,5 milliards d'euros. Sur la période, Gucci a vu ses ventes reculer de 7% en comparable.

LG (redaction@boursorama.fr)