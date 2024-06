Le debrief Bourse du 25 juin : le rebond ne tient pas à Paris

information fournie par Boursorama • 25/06/2024 à 18:05

Le rebond enclenché la veille n'aura pas tenu. Le CAC 40 finit la journée sur un repli de 0,58% vers les 7662 points et 4,2 milliards d'euros échangés, plombé par Airbus. Par ailleurs, le marché reste, sans surprise, assez nerveux avant le résultat du premier tour des élections législatives dimanche.

Le Dow Jones aussi recule à 17h45, de 0,66% alors que le Nasdaq lui reprend 1% après avoir aligné trois séances de baisse. La correction se poursuit en revanche pour Nvidia : -1,8%. 4e séance dans le rouge après -7,7% hier. Plusieurs vendeurs à découvert mettent le titre sous pression.

Valeurs en hausse

Toujours champion de la volatilité, Atos domine le SBF 120 suivi par Eurofins Scientific. Le spécialiste de l'analyse a rejeté les accusations lancées la veille par le fonds Muddy Waters. "L'ensemble des allégations et insinuations qui sont contenues" dans le rapport de 36 pages très à charge "est soit inexact, soit non pertinent, soit partial et/ou trompeur", affirme Eurofins dans un communiqué. L'entreprise se dit "absolument confiante sur l'intégrité de ses comptes, de ses performances opérationnelles, de ses contrôles internes et de sa gestion des risques".

Ayvens, GTT s'apprécient tout comme Neoen alors que l'acquisition par Brookfield est sur de bons rails.

Sur le CAC 40, ca va bien pour les groupes de luxe Hermès et LVMH.

Valeurs en baisse

C'est le gros trou d'Air...bus. Le géant de l'aviation cède près de 10%. Confronté à des problèmes dans ses chaînes d'approvisionnement, le groupe a abaissé hier soir son objectif total de livraisons d'avions en 2024, à environ 770 contre environ 800 précédemment, et a reporté d'un an, à 2027, sa prévision de production de 75 appareils monocouloirs par mois. Il a aussi annoncé l'inscription dans ses comptes au premier semestre d'une charge de 900 millions d'euros qu'il impute à certains programmes de télécommunications, de navigation et d'observation spatiale. Les deux autres valeurs aéronautique défense Safran et Thales reculent aussi assez logiquement sur le CAC 40

Et puis sur le SBF 120, c'est Trigano qui souffre : le spécialiste du camping-car a pourtant dévoilé hier une croissance de 7,4% de son activité en données comparables, à 1,15 milliard d'euros, pour le 3e trimestre de son exercice 2023-2024 qui s'étale de mars à mai. Une belle performance bien mal récompensée par les investisseurs qui semblent désormais inquiets des perspectives à plus long terme du groupe.

Toujours sur le SBF 120, Nexity et VusionGroup sont également attaquées.

