Le debrief Bourse du 25 avril : le CAC 40 pénalisé par le PIB américain

25/04/2024 à 18:25

Lors de cette séance, l'indice parisien n'a cessé de plonger depuis l'ouverture, cédant près de 150 points en fin de journée. Finalement le CAC 40 s'est légèrement repris, clôturant la journée sur une baisse de 0,93% à 8 016 points, avec des volumes d'échanges de 4 milliards d'euros sur la journée.

Cette baisse s'inscrit dans un contexte marqué par la publication de résultats trimestriels contrastés, ainsi que par de nouvelles statistiques américaines indiquant un ralentissement de la première économie mondiale au premier trimestre. En effet, la croissance économique des États-Unis a été bien inférieure aux attentes entre janvier et mars, avec un PIB en hausse de seulement 1,6% en rythme annualisé, alors que les prévisions tablaient sur une progression de 2,5%, après une hausse de 3,4% au cours des trois derniers mois de 2023.

Parmi les valeurs en hausse sur le CAC 40, Sanofi s'octroie 4,47% grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Au cours des trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique a augmenté de 2,4%, atteignant 10,46 milliards d'euros.

Dans son sillage on retrouve Eurofins Scientific en hausse de 1,16%, puis STMicroelectronics qui se reprend après avoir initialement perdu 5% environ à l'ouverture. Le fabricant franco-italien de composants électroniques a vu son bénéfice net diminuer de moitié au premier trimestre, et le groupe a revu à la baisse ses prévisions annuelles en termes de revenus et de marge.

En revanche, Dassault Systèmes se classe en bas de tableau avec une baisse de 4,24%. Bien que les résultats soient honorables, ils sont quelque peu entachés par la performance de sa filiale spécialisée dans le suivi des essais cliniques, Medidata, dont les revenus ont baissé de 3%.

Juste derrière, LVMH cède 2,77%, Hermès perd 2,38%, le groupe a annoncé une augmentation de 12,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre par rapport à l'année précédente, principalement stimulée par ses ventes dans le secteur de la maroquinerie. Cependant, les performances mitigées dans les catégories des montres et des parfums ont pénalisé le groupe.



Sur le SBF 120, Verallia et Eramet enregistrent une hausse de plus de 4%. En revanche X-Fab Silicon chute de 6,83% après avoir annoncé des prévisions prudentes pour son deuxième trimestre. Puis juste derrière, Worldline lâche 6,42%.

Et enfin pour terminer, à la clôture à Paris, les indices américains suivent la même tendance, avec le Dow Jones et le Nasdaq en baisse d'environ 1,70% chacun. Une autre actualité à Wall Street concerne l'action de Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, qui plonge de 13% pour le moment. Les prévisions de ventes trimestrielles inférieures aux attentes et l'accélération des investissements dans l'intelligence artificielle et le metaverse suscitent des inquiétudes pour les investisseurs.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)