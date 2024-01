Le debrief Bourse du 23 janvier : le CAC 40 déjà de retour dans le rouge

information fournie par Boursorama • 23/01/2024 à 18:00

Décidément, la Bourse de Paris a bien du mal à garder le cap. Après le rebond d'hier, c'est à nouveau la baisse qui s'est assez vite imposée aujourd'hui pour un indice CAC 40 qui clôture à 0,34% vers les 7.388 points et 2,7 milliards d'euros échangés.

Côté américain, après avoir dépassé les 38.000 points hier, le Dow Jones se replie de 0,5% à 17h45 lesté notamment par les résultats trimestriels décevants de 3M, le fabricant des célèbres Post-it qui chute de 11,5% alors que les publications d'entreprises continuent de tomber. On regardera ce soir avec attention les résultats de Netflix, avant ceux de Tesla demain. Le Nasdaq est d'ailleurs lui presque stable, vers les 15.347 points.

Valeurs en hausse

C'est TF1 qui avait la meilleure audience sur le SBF 120 et c'est sans doute en grande partie dû à Oddo. Le bureau d'analyses est passé de "neutre" à "surperformer", tout en relevant son objectif de cours de 10 à 13 euros. Le bureau d'analyses apprécie notamment le lancement de la plateforme de streaming TF1+ et la croissance des recettes publicitaires qu'il devrait entraîner.

L'équipementier auto Valeo est aussi bien orienté, ce qui ne l'empêche pas de perdre plus de 14% depuis le début de l'année. Hier, Kepler Cheuvreux était passé de "conserver" à "alléger" avec un objectif de cours réduit de 13 à 11 euros.

Alstom signe lui une 2e séance de rebond alors que le groupe présentera demain avant Bourse les résultats du 3e trimestre de son exercice décalé 23-24 avant Bourse.

Sur le CAC 40, en plus d'Alstom, on retrouve une nouvelle fois Teleperformance aux avant-postes des progression : 4e séance d'affilée dans le vert et un gain de 13,2% depuis le début de l'année.

Valeurs en baisse

Champion actuel incontesté de la volatilité, Atos reperd une partie du terrain regagné hier.

Edenred, Coface et Fnac Darty suivent derrière.

