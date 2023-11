Le debrief Bourse du 2 novembre : le CAC 40 enthousiasmé par la Fed

information fournie par Boursorama • 02/11/2023 à 18:00

C'est peu de dire que les investisseurs ont apprécié le message de la Fed passé hier. Sans surprise, la banque centrale américaine a laissé ses taux inchangés et même si Jerome Powell n'a pas écarté formellement la possibilité d'une nouvelle hausse, beaucoup d'observateurs estiment désormais que le reserrement monétaire, au moins sur la partie taux, est terminé...

Résultat, le rendment des emprunts d'Etat a bien reflué et le CAC 40, ragaillardi, a terminé la séance en progression de 1,85%, vers les 7.060 points et 3,3 milliards d'euros échangés.

Wall Street aussi est de bonne humeur avec, à 17h45, un Dow Jones à +1,1% et un Nasdaq à +1,3%. Les publications de trimestriels se poursuivent et on attend notamment Apple, après la clôture. A noter la baisse de 8% de Moderna. La biotech qui a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel sur fond de recul de la demande dans les vaccins contre le COVID-19.

Valeurs en hausse

Le toujours très volatil Orpea se retrouve en tête du SBF 120 à +13%.

Avec la détente sur les taux, les foncières commerciales Unibail-Rodamco-Westfield et Carmila retrouvent des couleurs.

Ca carbure aussi pour Technip Energies. A l'issue de sa publication trimestrielle, le groupe a confirmé ses objectifs 2023, notamment une marge opérationnelle récurrente ajustée comprise entre 7 et 7,5%.

Sur le CAC 40, en plus d'URW, Teleperformance, Worldline et STMicro poursuivent leur série haussière entamée cette semaine.

Enfin, arès avoir pris plus de 10% dans la séance Atos se contente finalement d'un timide +0,29%. On a appris ce matin que le groupe Onepoint a franchi à la hausse, le 26 octobre, le seuil de 5% du capital d'Atos pour détenir 9,9% du capital et des droits de vote, faisant de lui un nouvel investisseur de référence du groupe de services informatiques.

Valeurs en baisse

Forcément les baisses du jour sont un peu anecdotiques : Dassault Aviation pique légèrement du nez sur le SBF 120 devant Scor et Ipsen. Seules trois valeurs du CAC sont dans le rouge, mais de peu : Engie, Thales et Danone.

Enfin sur le SRD, prise de bénéfices sur Metabolic Explorer après ses deux séances de folle hausse, sans vraiment d'explications.

