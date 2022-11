Le debrief Bourse du 2 novembre : le CAC 40 dans le rouge en attendant la Fed

information fournie par Boursorama • 02/11/2022 à 18:37

Alors certes le marché a bien intégré la nouvelle hausse de taux de 75 points de base, mais les investisseurs seront surtout attentifs ce soir à la teneur du discours de Jerome Powell sur les perspectives économiques et la possibilité d'un assouplissement à l'avenir de la politique monétaire de la Fed.

En attendant, le CAC 40 en petite forme termine la séance sur une baisse de 0,81% vers les 6276 points dans des volumes d'échanges assez modestes : 3,2 milliards d'euros à la clôture.

Du côté des valeurs,

Le marché revient sur Dassault Systèmes ou encore sur Michelin. Les titres gagnent respectivement 1,05% et de 1,11%.

Carrefour est également recherché et avance de 1,02%.

A l'inverse, L'Oréal chute de 3,01% en réaction aux prévisions inférieures aux attentes du groupe américain Estée Lauder qui prévoit désormais des revenus en repli de 6% à 8% contre une précédente prévision de croissance de 3% à 5%.

Dans son sillage, le luxe recule LVMH perd 2,17%.

Sur le SBF 120, la restauration collective n'est vraiment pas dans son assiette. Elior chute de plus de 11%. En cause Sodexo qui déçoit le marché avec ses prévisions qui montrent un ralentissement par rapport à 2023. Le groupe vise en effet une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 6 et 8% pour les exercices 2024 et 2025 et une marge supérieure à 6% en 2025.

Orpea est toujours en chute libre en raison des grosses inquiétudes sur sa dette.

Enfin on termine comme chaque jour par les marchés américains. La Bourse de New York a ouvert en baisse dans l'attente ce soir du compte-rendu de la Fed. Mais les indicateurs sur l'emploi qui témoignent de la robustesse de l'économie américaine laisse penser que rien ne changera la ligne de politique monétaire de l'institution.

Voilà c'est tout pour ce soir mais n'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.