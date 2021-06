Le debrief Bourse du 2 juin : le CAC 40 clôture au-dessus des 6500 points

Boursorama • 02/06/2021 à 18:08

Cette fois-ci c'est fait. A l'issue d'une nouvelle séance de progression, le CAC 40 clôture au-dessus des 6500 points, à 6521,52 points précisément à +0,49%. Une tendance toujours portée par des volumes réduits : 2,8 milliards d'euros échangés sur la journée. Cette bonne tenue des marchés qui profite des espoirs de reprise et qui n'a même pas été douchée par l'annonce d'une augmentation de 7,6% en avril des prix à la production en zone euro, plus forte progression annuelle depuis 2008 !

Outre-Atlantique aussi, c'est un peu la même ambiance : ça monte mais doucement. A 17h45 le Dow Jones progresse de 0,3% vers les 34.681 points et le Nasdaq de 0,2% vers les 13 769 points. On prendra ce soir connaissance du Beige Book de la Fed sur l'état de l'économie américaine.

Valeurs en hausse

Sans trop de surprise, on retrouve les valeurs pétrolières et parapétrolières qui s'enflamment avec la hausse du baril, le Brent est à plus de 71 dollars. Malgré cette augmentation et des signes d'amélioration de la demande, les pays de l'Opep+ qui se réunissaient hier [NDLR : et non aujourd'hui comme mentionné par erreur dans la vidéo] ont décidé de maintenir le rythme modéré d'augmentation prévu de la production d'ici juillet

Résultat, ca va bien pour TechnipFMC, GTT, TotalEnergies ou encore Technip Energies. Pour GTT, il y a aussi un petit coup de pouce de Société Générale a relevé sa recommandation sur le titre de «conserver» à «achat».

Toujours volatil, Solutions 30 rebondit et évolue juste en dessous des 4,90 euros...

Air France-KLM prend également de l'altitude tout comme Airbus. Barclays a porté son objectif de cours de 113 à 138 euros sur le géant de l'aéronautique en maintenant son opinion à «surpondérer».

Valeurs en baisse

La biotech Valneva perd une partie du terrain gagné hier.

Une nouvelle fois, Neoen ou Albioma sont sous pression tout comme l'équipementier médical Sartorius Stedim

Sur le CAC 40, c'est Vivendi qui boit la tasse : Bernstein a dégradé le groupe de «surperformance» à «performance de marché» et puis on a appris ce matin que le fonds Bluebell avait demandé à l'AMF d'enquêter sur la scission de la filiale UMG estimant que le groupe de médias n'avait pas révélé certains termes clés de l'opération à ses actionnaires.

LG (redaction@boursorama.fr)