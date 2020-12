Le debrief Bourse du 2 décembre : le CAC 40 arrache une hausse symbolique à la clôture

Boursorama • 02/12/2020 à 18:16

Après une belle séance de hausse pour ouvrir le mois de décembre, on a cru que le CAC 40 allait se replier aujourd'hui. Eh non, après avoir passé la quasi-totalité de la séance dans le rouge, il arrache un gain (symbolique) de 0,02% vers les 5.583 points grâce à une belle remontée entamée en début d'après-midi.

Il y avait des raisons de douter pourtant alors que l'enquête ADP sur l'emploi aux Etats-Unis (qui arrive avant les chiffres officiels vendredi) à déçu. En novembre, le nombre des créations de postes dans le privé a diminué de 97.000 pour s'établir à 307.000 contre 430.000 anticipées par le consensus Bloomberg. C'est le chiffre le plus faible depuis juillet. Et puis comme si ça ne suffisait pas, ça tergiverse toujours sur le plan de relance budgétaire américain et on commence à réentendre la petite musique d'un Brexit sans accord.

Outre-Atlantique, on navigue aussi autour du point d'équilibre à 17h45 avec un Dow Jones presque stable vers les 29.814 points et un Nasdaq à -0,2% vers les 12.328 points. A noter la chute de Salesforce.com (-7%) après l'annonce du rachat de la plateforme de travail collaboratif spécialisée Slack Technologies pour près de 28 milliards de dollars.

Valeurs en hausse

Le Brent continue à grimper à désormais près de 48,50 dollars le baril ce qui profite notamment à TechnipFMC

Bien orienté aussi Iliad, l'opérateur télécoms qui bénéficie notamment d'un conseil confirmé à achat de la part de Bank of America, le même qui, selon le site Investir, a relevé sa recommandation sur Engie de neutre à achat Engie qui prend 2,32%.

Sur le CAC 40, les valeurs qui ont souffert de la crise sont à la hausse à l'image d'Airbus, ou des bancaires Société Générale et BNP Paribas.

Enfin sur le SRD, ça sentait bon pour Interparfums (+3,08%) après un relèvement d'objectif 2020, grâce à une reprise de l'activité qui s'est accélérée à l'automne. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 340 millions d'euros, au lieu d'une fourchette précédente comprise entre 320 à 330 millions, et une marge opérationnelle d'environ 7 à 8%.

Valeurs en baisse

Ipsen reste sous pression, lanterne rouge du SBF 120. Pour rappel, le groupe pharmaceutique a annoncé hier un recentrage stratégique sur les neurosciences, le cancer et les maladies rares alors que son pole historique de santé familiale pourrait lui être cédé.

C'est rouge aussi pour JCDecaux Icade ainsi que les producteurs d'énergie Albioma et Neoen

Sur le CAC 40, ce sont les valeurs de la tech qui se replient à l'image de STMicro et Worldline

Sur le SRD, les biotechs Nicox et Nanobiotix cèdent respectivement 7 et 6,2%

