Le debrief Bourse du 19 octobre : le CAC 40 plie mais ne rompt pas

Le CAC 40 est resté sous pression mais a quand même bien résisté clôturant sur une baisse de 0,64% vers les 6.921 points et 3 milliards d'euros échangés. On est toujours dans la même ambiance marquée d'instabilité géopolitique et de taux élevés alors que les publications trimestrielles d'entreprises se multiplient.

Wall Street aussi résiste avec un Dow Jones et un Nasdaq en très très légère baisse, presque à l'équilibre. Les deux publications à suivre de la veille ont donné des réactions très marquées : +15% pour Netflix qui a publié un résultat net ressort en progression de 20%, supérieur aux attentes. Ca cale en revanche pour Tesla (-9%) après avoir dévoilé une marge brute de 7,6% au 3e trimestre, contre 17,2% il y a un an.

Valeurs en hausse

Les investisseurs ont trinqué à la santé de Pernod Ricard, qui finit en tête du SBF 120. Certes sur le premier trimestre de son exercice décale, le géant des spiritueux a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% en données internes. Mais le groupe a rassuré en confirmant ses objectifs d'une croissance interne du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre 4% à 7% sur l'exercice et une progression de la marge opérationnelle courante de 50 à 60 points de base. Rémy Cointreau profite également de cette publication.

Volatil depuis son avertissement sur résultat, Sartorius s'offre une belle séance de rebond aujourd'hui. C'est le cas aussi pour Alstom qui met fin à un train de six séances de baisse.

Sur le CAC 40, L'Oréal et Engie sont également bien orientés.

Valeurs en baisse

Gros coup de pression sur le titre Technip Energies qui recule de 13%. En cause, la publication d'une enquête du journal Le Monde expliquant comment la société serait parvenue à limiter ses pertes en retardant sa sortie d'un méga-projet gazier en Russie, malgré les sanctions internationales.

Ca recule aussi pour les valeurs de l'auto Renault et Stellantis

Et puis la situation reste compliquée pour Atos qui repart sur une séquence baissière avec cette 3e séance dans le rouge et ce repli de -4,5%.

