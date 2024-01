Le debrief Bourse du 18 janvier : séance de rebond pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 18/01/2024 à 18:00

Climat et marché semblent évoluer au diapason en ce moment. Pluie et baisse hier sur Paris, soleil et hausse aujourd'hui. Le CAC 40 termine la journée sur une progression de 1,13%, vers les 7.401 points et 3 miliards d'euros échangés.

Côté américain, le Dow Jones hésite lui sur la direction à suivre et reste proche de son seuil d'équilibre à 17h45. Le Nasdaq grimpe lui de 1,2%. Côté statistiques, les inscriptions hedomadaires au chômage sont ressorties à 187.000 contre 205.000 attendue, un plus-bas de plus d'un an et le signe de la résilience du marché de l'emploi américain.

Valeurs en hausse

Soitec termine en tête du SBF 120 et STMicro est également bien orienté. Les deux groupes profitent des perspectives optimistes dévoilées par le taiwanais TSMC ce matin : il dit anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20% en 2024 à la faveur d'une solide demande dans l'intelligence artificielle (IA).

Ca progresse aussi pour Rexel, Elior sur le SBF 120 ainsi que pour Teleperformance et Safran sur le CAC 40.

Au rebond, les valeurs du luxe LVMH et Kering, dopées par les bons résultats de leur homologue suisse Richemont qui gagne lui plus de 10%. Il a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 8% à taux de change constants au 3e trimestre de son exercice décalé.

Valeurs en baisse

Atos repart nettement dans le rouge : -11,3%.

Journée compliquée aussi pour les foncières Icade ou Unibail-Rodamco-Westfield

De son côté, la biotech Valneva enchaîne une 8e séance de repli consécutive et CGG une 5e journée d'affilée dans le rouge.

