Le debrief Bourse du 17 octobre : le CAC 40 arrache un rebond en fin de séance

17/10/2023 à 18:00

Mais dans quel sens faut-il donc aller ? C'est ce qu'a l'air de se demander le CAC 40 en ce moment. Ouverture en hausse, passage en baisse, qui s'accentue avant que l'indice ne se décide à rebondir pour finir à +0,11% vers les 7.030 points et un petit volume : 2,4 milliards d'euros échangés. En cause notamment, pour expliquer cette volatilité, les ventes au détail aux Etats-Unis. Elles ont progressé de 0,7% en septembre, contre +0,3% attendu en moyenne par les économistes interrogés par Reuters, après une hausse de 0,8% en août.

Une résilience qui paradoxalement effraie alors que cet indicateur plus fort que prévu pourrait pousser la Fed à maintenir ses taux élevés plus longtemps qu'anticipé par les marchés. Autre indicateur, celui de la production industrielle US qui a augmenté de 0,3% en septembre contre +0,1% anticipé et après +0,3% en août.

A 17h45, on retrouve le Dow Jones à +0,1% et le Nasdaq à -0,14%. A noter la chute de Nvidia de 4% alors que l'administration Biden prévoit d'interrompre les livraisons à la Chine de puces d'intelligence artificielle plus avancées conçues par le groupe.

Valeurs en hausse

Edenred et Elior avaient faim de hausse sur le SBF 120. Saisie par Bercy, l'Autorité de la concurrence a rendu un avis défavorable au plafonnement tarifaire sur les tickets-restaurants, un temps évoqué par la ministre déléguée chargée des PME, Olivia Grégoire. Le régulateur considère que s'il peut constituer une réponse aux défaillances de marché, le plafonnement n'apparaît pas comme la solution la plus adaptée.

Orpea signe sa 2e séance de rebond après la forte correction liée à l'annonce la semaine dernière que son bénéfice d'exploitation annuel s'établirait en bas de la fourchette indiquée en juillet.

Sur le CAC 40, Jefferies a aidé Airbus à prendre de l'altitude en relevant sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours de 130 à 150 euros. Autre valeur du secteur aéronautique bien orientée : Safran. Le groupe a notamment signé un contrat de cinq ans avec la compagnie Wizz Air pour assurer la maintenance des trains d'atterrissage de 57 appareils de la famille Airbus A320.

Ca roulait aussi pour les valeurs de l'auto Renault et Stellantis.

Valeurs en baisse

Fnac Darty est lanterne rouge du SBF 120 alors qu'on assiste à des prises de bénéfice sur Ubisoft après 3 séances de hausse

Soitec et STMicro sont pénalisés par l'annonce sur Nvidia et l'abaissement d'objectif de Nordic Semiconductor. Les valeurs tech Worldline et Dassault Systèmes se replient également, lestées par la hausse des rendements obligataires.

Enfin Euroapi reste sous pression depuis son avertissement sur résultats, tout comme Alstom sur le CAC 40 : l'équipementier ferroviaire signe sa 5 séance de repli consécutive et perd 54% sur 3 mois.

