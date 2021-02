Le debrief Bourse du 17 février : le CAC 40 finit en repli de 0,36%

Boursorama • 17/02/2021 à 18:40

Après la pause d'hier, le CAC 40 termine aujourd'hui en repli de 0,36% vers les 5766 points. Parmi les préoccupations des investisseurs, la hausse des rendements obligataires américains et des statistiques bien meilleures que prévu : +5,3% pour les ventes au détail aux Etats-Unis en janvier +1,3% des prix à la production. Des indicateurs qui laissent à penser que l'inflation pourrait fortement rebondir cette année outre-Atlantique.

On guettera donc ce soir les dernières "minutes" de la Fed, pour mieux connaitre le point de vue de la banque centrale américaine sur sa politique monétaire accommodante dans un contexte de remontée de prix.

En attendant, le Dow Jones se replie lui aussi de 0,24% vers les 31.449 points alors que le Nasdaq abandonne un peu plus : -1,67% vers les 13.813 points.

Valeurs en hausse

Séance solide pour Eramet. Pour 2020, le producteur de nickel a pourtant annoncé une excédent brut d'exploitation en baisse de 37% à 398 millions d'euros mais les perspectives ont séduit alors qu'Eramet table sur un fort rebond de cet indicateur comptable qui devrait s'établir autour de 600 millions cette année.

M6 a séduit son public d'investisseurs. Si le chiffre d'affaires s'est replié de 12,5% en 2020, à 1,3 milliard d'euros, le résultat opérationnel courant affiche un repli limité à 5%, à 271 millions.

Nexans est plébiscité après l'annonce d'un retour aux bénéfices en 2020 avec un résultat net part du groupe de 78 millions d'euros contre une perte de 122 millions en 2019.

Enfin, sur le CAC 40 c'est Danone qui avait faim aujourd'hui, plus forte hausse de l'indice alors que dans un contexte de gouvernance contesté, le fonds activiste Artisan Partners présentait son plan pour relancer la croissance du groupe.

Valeurs en baisse

Kering n'a pas brillé aujourd'hui. La faute à une déception sur les ventes au 4e trimestre avec un chiffre d'affaires en baisse de 5% à données comparables, à 4 milliards d'euros là où les analystes une progression de de 1%. Surtout, les ventes de Gucci ont reculé de 10,3% sur la période quand le consensus tablait sur -4%. Pour l'ensemble de l'exercice, le résultat opérationnel courant a cédé 34,4%, à 3,13 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 23,9% contre 30,1% en 2019.

Nouvelle séance de fort repli pour technipFMC après la cission

L'histoire ne s'écrit plus très bien non plus pour Bic. En 2020 le groupe a enregistré une baisse de 16,5% de son chiffre d'affaires, à 1,63 milliard d'euros pour un bénéfice net quasiment divisé par deux à 93,7 millions.

Sur le CAC 40, Stellantis et Worldline étaient également mal orientés.

LG (redaction@boursorama.fr)