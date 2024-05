Le debrief Bourse du 16 mai : le CAC 40 cède du terrain.

information fournie par Boursorama • 16/05/2024 à 18:03

Aujourd'hui, la Bourse de Paris réalise sa troisième séance négative du mois, malgré le ralentissement des pressions inflationnistes observées hier aux États-Unis. L'indice parisien termine la journée en baisse de 0,63% à 8 188 points, avec des volumes d'échanges de 2,64 milliards d'euros.

Concernant les nouvelles du jour, le département du travail américain a enregistré 222 000 nouvelles inscriptions au chômage lors de la semaine du 6 mai, en baisse de 10 000 par rapport à la semaine précédente.

Du côté des valeurs du CAC 40, ArcelorMittal se démarque, suivi par Kering et Thales avec des hausses respectives de 1,35% et 0,94%.

En revanche, Safran est lanterne rouge avec une contreperformance de 1,84%. Schneider Electric est mal orienté également puis TotalEnergies replonge de 1,50%. Oddo BHF recommanderait tactiquement de ne plus acheter les compagnies pétrolières en bourse pour le moment, suite au rapport publié hier par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans lequel elle a abaissé ses prévisions de la demande de pétrole cette année.

Sur le SBF 120, on observe beaucoup plus d'activité, notamment avec Elior Group qui bondit de 22,79%. La société de restauration collective a annoncé aujourd'hui un retour aux bénéfices pour le premier semestre de son exercice décalé. Le groupe a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes et a relevé son objectif de rentabilité pour l'exercice qui s'achèvera fin septembre.



En conséquence, Derichebourg a également bénéficié de cette annonce, le spécialiste des services ayant participé à la restructuration du géant de la restauration qui traversait la crise la plus grave de son histoire, voit son titre en progression de 9,23%.

De l'autre côté, Ubisoft chute de 13,46%, l'éditeur de jeux vidéo a atteint son objectif de résultat opérationnel ajusté pour son année fiscale, mais déçoit les investisseurs avec ses perspectives pour l'exercice en cours.

Par ailleurs, Eurazeo cède 5,76%, malgré une augmentation de 8% de ses actifs sous gestion sur un an, atteignant ainsi 34,8 milliards d'euros.

Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, les indices américains sont en légère hausse, avec le Dow Jones franchissant la barre des 40 000 points et le Nasdaq atteignant également un nouveau record historique.

