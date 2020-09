Le debrief Bourse du 15 septembre : 3e séance de hausse (prudente) pour le CAC 40

Boursorama • 15/09/2020 à 18:12

C'est une 3e séance de hausse consécutive pour le CAC 40 qui termine à +0,32% vers les 5068 points. On est toutefois dans des volumes qui restent très limités avec 2,6 milliards d'euros échangés sur la journée.

C'est un peu normal dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Fed demain. Outre-Atlantique, le Dow Jones grimpe de 0,5% vers 17h45 et le Nasdaq de 1,4% vers les 11.210 points.

Valeurs en hausse

L'action Fnac Darty a agité et rassuré les marchés aujourd'hui. Dans un entretien diffusé sur BFM Business, son directeur général, Enrique Martinez a déclaré que le distributeur spécialisé devrait réaliser cette année un chiffre d'affaires proche de celui de 2019, soit non loin de 7,35 milliards alors que les analystes attendaient un repli plus marqué du fait de l'épidémie de Covid-19.

Le baril de Brent repasse au dessus des 40 dollars et ça, ça fait du bien aux parapétrolières Vallourec, en tête du SBF 120, CGG et TechnipFMC...

La belle remontée du jour est due à Peugeot. Le titre qui a perdu jusqu'à 3% termine à +2,16%. La marque au lion a annoncé hier soir une modification de son accord de fusion avec Fiat Chrysler. La participation de 46% de PSA dans Faurecia sera notamment distribuée aux actionnaires du nouvel ensemble et FCA réduira son dividende exceptionnel à 2,9 milliards d'euros, au lieu des 5,5 milliards d'euros envisagés. Effet collatéral Faurecia signe le plus fort repli du SBF 120 (-6,59%). Renault recule pour sa part de 2,55%.

Sur le CAC 40, les valeurs du luxe se portent bien Hermès mais surtout Kering qui profite notamment d'un relèvement d'objectif de cours. Kepler Cheuvreux qui vise désormais 630 euros contre 590 auparavant.

Sur le SRD, on note la belle progression d'Erytech. La biotech gagne 17% alors qu'elle prévoit de communiquer le 29 septembre prochain auprès des investisseurs, avant les résultats de l'essai clinique de phase III d'eryaspase dans le cancer du pancréas.

Valeurs en baisse

Carrefour n'a pas positivé aujourd'hui. La faute à Crédit Agricole CIB, qui a cédé environ 25 millions d'actions à 13,80 euros par titre, soit 3,1% du capital du distributeur, pour un montant proche de 345 millions d'euros.

Quelques prises de bénéfices sur Dassault aviation après l'annonce hier d'une vente de Rafale à la Grèce.

Airbus et BNP Paribas étaient également mal orienté. Airbus qui perd plus de 45% depuis le début de l'année.

LG (redaction@boursorama.fr)