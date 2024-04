Le debrief Bourse du 15 avril : le CAC 40 rebondit malgré les tensions au Moyen-Orient.

information fournie par Boursorama • 15/04/2024 à 18:15

Après un weekend agité sur le plan géopolitique, les marchés résistent, bien que les craintes d'une escalade au Moyen-Orient persistent. Néanmoins, la situation semble contenue pour le moment, dimanche soir, l'Iran a appelé l'Israël à s'abstenir de riposter à ses attaques.



La bourse de Paris met fin à sa série rouge de la semaine dernière et rebondit de 0,43% à 8 045 points, avec des volumes d'échanges de 2,94 milliards d'euros à la clôture.

Parmi les valeurs en hausse, Stellantis augmente de 2,44%, suivi par les valeurs du luxe avec LVMH qui prend 1,74%. Le leader du luxe annoncera demain, ses revenus du premier trimestre.



Dans la foulée, on retrouve Hermès, soutenu par Citi qui augmente son objectif de cours à 2 350€ sur le titre, puis Eurofins Scientific et Schneider Electric sont bien orientés également.

Cependant, Société Générale se replie de 3,05%, Teleperformance cède à nouveau du terrain avec une quatrième séance de baisse consécutive, clôture à 88,16€ . Puis enfin, TotalEnergies, après avoir atteint de nouveaux records vendredi dernier, le titre cède 1,16%.

Sur le SBF 120, Atos prend la tête de l'indice avec une hausse de 3,76%, suivi de près par Argan et Nexans.



De l'autre côté, Neoen dévisse de 6,10%, les financements du groupe pour son développement après 2025 suscitent déjà des questions, selon "Les Echos". Dans son sillage on retrouve Forvia et Elior Group, perdant respectivement 3,66% et 3,55%.



Et enfin, à la clôture parisienne, les indices américains affichent des performances mitigées, avec une légère baisse de 0,05% pour le Nasdaq et une hausse de 0,23% pour le Dow Jones. Autres éléments du jour, *Goldman Sachs a annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions, et les ventes au détail de mars ont également dépassé les attentes sur le territoire outre-Atlantique.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)