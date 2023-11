Le debrief Bourse du 14 novembre : le CAC 40 porté par l’inflation US

information fournie par Boursorama • 14/11/2023 à 18:00

Pour aujourd'hui, on avait une séance qui débutait tout en douceur, sans aucune prise d'initiative avant l'annonce à 14h30, des chiffres sur l'inflation outre-Atlantique. Résultat : un ralentissement plus prononcé que prévu, qui a littéralement fait décoller la bourse de Paris.

Les prix à la consommation ont ralenti à 3,2% en rythme annuel en octobre, contre 3,7% en septembre alors que le consensus donnait une augmentation de 3,3%.



Et en rythme mensuels les données sont également plus faibles qu'anticipé avec des prix à la consommations qui sont restés stables par rapport au mois dernier.



A la clôture, le CAC40 termine sur une hausse de 1,39% vers les 7.185 points, avec des volumes d'échanges de 6,6 milliards d'euros.



Du côté des valeurs en hausse, Worldline repart de l'avant avec une augmentation de 8,26%, juste derrière on va retrouver Unibail-Rodamco-Westfield avec une performance de 7,24%, suivi de près par Alstom qui publiera demain ses résultats semestriels de son exercice 2023-2024.



A l'inverse sur les valeurs en baisse, Thalès est en bas du tableau, le titre cède 2,16%

Puis on retrouve uniquement Orange, Sanofi, TotalEnergies et Capgemini en territoire négatif.



Sur le SBF 120, Orpea est en repli mais affiche une hausse de 690%, par rapport au prix de souscription des nouvelles actions émises, fixées à 0,06 euro par titre.



Sinon en première position, Valeo se distingue avec une performance de 11,10%, suivi par Forvia, Voltalia et Eramet qui prennent plus de 8%.



De l'autre côté, Clariane lâche 12,40% après avoir dévoilé un plan de refinancement de 1,5 milliard d'euros, comprenant des cessions d'actifs et une augmentation de capital.



Puis enfin, le titre CGG lâche quelques points avec une contreperformance de 4,69%



Et pour terminer, à la clôture parisienne, les indices américains sont bien évidemment en forte hausse, le Dow Jones prend 1,63% et le Nasdaq 2,25% pour le moment.



AM (redaction@boursorama.fr)