Le debrief Bourse du 14 mars : le CAC 40 démarre la semaine dans le vert

information fournie par Boursorama • 14/03/2022 à 18:40

On démarre cette semaine sur une séance de hausse et plutôt franche puisque le CAC 40 termine cette journée de lundi en progression de 1,75% vers les 6370 points et 4,9 milliards d'euros échangés, un volume presque faible au regards des séances récentes.

Clairement, les investisseurs ont choisi de se raccrocher à une possible issue favorable de pourparlers entre Kiev et Moscou qui sont suspendus jusqu'à demain matin, écartant la nouvelle peu rassurante d'une résurgence du Covid-19 en Chine, et notamment à Shenzhen, la "silicon valley" chinoise...

Outre-Atlantique, évolution contrastée entre les indices. Le Dow Jones grimpe de 0,6% vers les 33.135 points vers 17h45 alors que le Nasdaq, pénalisé par les inquiétudes sur le reconfinement de la Chine cède 1,10% vers les 12.701 points.

Valeurs en hausse

On retrouve Valneva en tête du SBF 120, toujours porté par l'autorisation prochaine attendue de son candidat vaccin contre le covid-19

Deuxième séance aussi de hausse pour Solutions 30 ou encore l'assureur-crédit Coface

Sur le CAC 40, les valeurs attaquées lors du déclenchement de la guerre en Ukraine reprennent du poil de la bête à l'image d'Alstom, BNP Paribas ou Société Générale.

EssilorLuxottica est entouré dans la foulée de sa publication 2021 : UBS qui réaffirme sa recommandation "achat" tout en remontant son objectif de cours de 180 à 185 euros.

On avait aussi de l'appétit pour Danone : Bernstein relève sa recommandation de "performance du marché" à "surperformance" et son objectif de cours de 54 à 56 euros.

Sur le SRD, Groupe Gorgé grimpe de plus de 11% alors qu'il a annoncé vendredi soir être entré en négociations pour l'acquisition d'iXblue. Le groupe fabrique des centrales inertielles utiles aux sous-marins.

Valeurs en baisse

Tir groupé de pour les parapétrolières Rubis CGG et Vallourec GTT ou Technip Energies alors que le baril de Brent évolue autour de 105 dollars.

C'est rouge aussi pour le producteur de nickel Eramet

Sur le CAC 40, c'est un peu le même mouvement inverse de prises de bénéfices sur les valeurs recherchées récemment notamment sur Thales

STMicro recule avec les technos

Sanofi cède 0,7% après l'échec d'un essai clinique de phase 2 sur son traitement expérimental contre le cancer du sein.

LG (redaction@boursorama.fr)