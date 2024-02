Le debrief Bourse du 14 février : le CAC clôture en hausse de 0,68%

information fournie par Boursorama • 14/02/2024 à 18:00

Le CAC 40 poursuit aujourd'hui son alternance parfaite de séance de hausse et de baisse entamée depuis le début du mois de février. En repli de 0,84% hier, il gagne 0,68%, vers les 7.677 points aujourd'hui avec 2,6 milliards d'euros échangés, un volume plutôt en retrait des jours précédents. Déjà oubliés les chiffres de l'inflation US plus élevés que prévu publiés en début de semaine et les énièmes conjectures autour de la première baisse des taux de la Fed.

A noter en Allemagne, le gros gadin de Thyssenkrupp (-10%). Le groupe industriel a enregistré une perte nette part du groupe de 314 millions d'euros au cours du premier trimestre de son exercice décalé 2023/2024 (entre octobre et décembre), toujours plombé par les difficultés de sa branche acier. Il a, en conséquence, réduit ses prévisions pour l'exercice en cours, anticipant désormais un chiffre d'affaires au "même niveau que l'an dernier", plutôt qu'"en augmentation".

Les marchés américains sont aussi dans le vert à 17h45. Le Dow Jones à +0,13, le Nasdaq à +0,58%. A noter que Nvidia a dépassé Alphabet, la maison mère de Google, en termes de capitalisation. Le groupe publiera ses résultats du 4e trimestre mercredi prochain après Bourse. Uber lui grimpe de 11% alors qu'il va mener un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars.

Valeurs en hausse

Capgemini finit en tête du SBF 120 après une publication appréciée. La marge opérationnelle 2023 est notamment ressortie à 13,3%, en progrès de 0,3 point de pourcentage et le résultat net s'est établi à 1,66 milliard d'euros. Le groupe a partagé des perspectives plus prudentes pour 2024 mais qui n'ont pas l'air d'avoir alarmé les investisseurs avec notamment une marge opérationnelle comprise entre 13,3 et 13,6%, un chiffre d'affaires stable à en hausse de 3% à taux de change constants, ainsi qu'un flux de trésorerie organique d'environ 1,9 milliard.

Thales et Ubisoft sont aussi de la partie, avec Vusiongroup.

Valeurs en baisse

Carmila n'a pas convaincu malgré des résultats bien orientés. La foncière commerciale a publié des revenus locatifs en progression de 3,3% en 2023, à 368,6 millions d'euros et un résultat récurrent par action en croissance de 8% à périmètre constant, à 1,60 euro. Les perspectives sont également positives, avec un résultat récurrent par action attendu à au moins 1,63 euro cette année.

Vallourec se replie de 3% alors que le baril de Brent poursuit, lui, sa hausse, est volatil autour des 82 dollars. Ayvens efface, lui, déjà le rebond de la veille et cède 2,9% devant Interparfums.

Sur le CAC 40, les baisses sont anecdotiques, emmnées par Arcelormittal qui est pénalisé par ThyssenKrupp. Unibail-Rodamco-Westfield, Teleperformance et Danone arrivent non loin derrière.

LG (redaction@boursorama.fr)