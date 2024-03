Le debrief Bourse du 13 mars : la hausse se poursuit à Paris

information fournie par Boursorama • 13/03/2024 à 18:00

Stop ou encore ? Pour le CAC 40, la réponse est clairement encore ! L'indice a signé une nouvelle séance de progression et le voilà désormais à 8137,58 points, après une progression de 0,62% à la clôture et près de 3,2 milliards d'euros échangés dans une actualité clairsemée.

Performances contrastées outre-Atlantique avec un Dow Jones qui grimpe de 0,4% et un Nasdaq qui décale de 0,5%. Le gadin du jour est pour Dollar Tree qui plonge de 14% alors que la chaîne de magasins discount a publié des résultats en dessous des attentes pour son quatrième trimestre, clos début février,

Valeurs en hausse

Le tube de la journée, c'était sans conteste Vallourec. Le spécialiste français des tubes sans soudure, a annoncé qu'ArcelorMittal allait devenir son nouvel actionnaire de référence en rachetant la participation de 27,5% jusqu'ici détenue par le fonds américain Apollo pour 955 millions d'euros. La transaction doit être finalisée dans la deuxième partie de l'année 2024, après l'obtention des approbations réglementaires nécessaires. Autre valeur parapétrolière bien orientée : Technip Energies.

Accor et Valeo grimpent aussi, tout comme Mersen (+2,2%) après de très bons chiffres 2023 et notamment un résultat opérationnel courant de 137,3 millions d'euros, en croissance de 19% à taux de change constants, soit une marge de 11,3%. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires autour de 5% en 2024 et une marge opérationnelle courante autour de 11%.

Sur le CAC 40, Schneider Electric gagne 2,13% soutenu par UBS qui reste à "achat" sur le titre avec un objectif de cours porté de 207 à 250 euros.

Ca va bien aussi pour BNP Paribas. La banque a déclaré qu'elle allait augmenter de 400 millions d'euros ses efforts de réduction des coûts et qu'elle se fixait pour objectif une baisse de 2,7 milliards sur la période 2022-2025. BNP Paribas a également annoncé qu'elle verserait à ses actionnaires environ 20 milliards sur la période 2024-2026, soit un ratio de distribution d'environ 60%. Elle a aussi confirmé que son bénéfice net sera plus élevé cette année qu'en 2023, et a ajouté que la rentabilité des fonds propres tangibles non réévalués (ROTE) se situera dans la fourchette de 11,5 à 12% en 2025 et atteindra 12% en 2026.

Sur le SRD, le titre AB Science a bien réagi (+8,7%) à la publication de nouveaux résultats précliniques pour son candidat-médicament, le masitinib, dans le domaine des maladies neurodégénératives

Valeurs en baisse

Pas grand chose de notable Elior signe le repli le plus marqué du SBF 120 devant Argan, Eutelsat et Voltalia alors que sur le CAC 40, c'est à nouveau Alstom qui est à la traîne avec Vivendi, STMicro et Stellantis.

LG (redaction@boursorama.fr)