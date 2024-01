Le debrief Bourse du 12 janvier : Paris finit bien la semaine

information fournie par Boursorama • 12/01/2024 à 18:30

Le CAC 40 termine cette semaine en progression de 1,05% vers les 7.465 points et presque 3 milliards d'euros échangés. Sur cinq séances, il affiche une hausse de 0,6%. Hier c'était l'inflation, aujourd'hui les investisseurs ont apprécié la hausse moins forte que prévu de 1% des prix à la production aux Etats-Unis en décembre en rythme annuel. De quoi redonner de l'espoir sur une baisse rapide des taux de la Fed.

Les marchés américains ne connaissent pas la même fortune à 17h45. Le Nasdaq est presque stable (+0,15%) mais le Dow Jones cède 0,5% alors que les grandes banques US ont dévoilé leurs trimestriels. Si ceux de JP Morgan ont été appréciés, c'est moins le cas pour Wells Fargo et Bank of America, toutes deux en repli.

Valeurs en hausse

Et c'est encore Nexans qu'on retrouve aux avant-postes des valeurs dans le vert. Pour rappel, mardi, le courtier Berenberg avait entamé son suivi avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours de 98 euros. Il était positif sur les perspectives de long terme alors que l'action était, selon lui, a un bon point d'entrée. Derrière on retrouve Lectra et Spie.

Teleperformance aussi continue à grimper, ignorant superbement l'abaissement d'objectif de cours de 220 à 178 euros effectué par Morgan Stanley.

Toujours sur le CAC 40, suivent Capgemini et Airbus. En 2023, le géant européen de l'aéronautique a enregistré une hausse de 11% sur un an de ses livraisons d'avions commerciaux et des commandes brutes record à 2.319 unités. Safran gagne 2,8%.

Valeurs en baisse

C'est clairement une semaine à oublier pour Atos. Le titre a encore abandonné près de 15% aujourd'hui et recule de 23% sur cinq séances.

Séance compliquée également pour Worldline et Valeo.

Renault est lanterne rouge du CAC 40 et ca tangue pour les valeurs de spiritueux et de luxe. Burberry a un peu plombé l'ambiance. Le groupe de luxe plonge après un nouvel avertissement sur le résultat de son exercice annuel décalé, qui s'achèvera fin mars, invoquant le ralentissement de la demande dans le secteur.

