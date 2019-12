Le debrief Bourse du 11 décembre : le CAC 40 grappille 0,2% en attendant la Fed

Boursorama • 11/12/2019 à 18:19

Clairement, on a pas trop pris de risque aujourd'hui sur le marché français en attendant la Fed ce soir et la BCE demain. Le CAC 40 termine quand même à +0,22% vers les 5861 points. On attend rien sur les taux aux Etats-Unis et sauf surprise la banque centrale américaine devrait faire passer le message qu'après trois baisses cette année, il est désormais urgent... de faire une pause.

On est pas plus avancé non plus sur le volet guerre commerciale alors que la date butoir du 15 décembre s'approche à grands pas. Evolution constrastée à Wall Street avec un Dow Jones en baisse de 0,12 et un Nasdaq en progression de 0,2% à 17h45

VALEURS EN VUE

En hausse

A noter que l'action Saudi Aramco a progressé de 10% pour sa première journée de cotation à la Bourse de Riyad, soit la limite maximum. C'est la plus grosse introduction en Bourse jamais réalisée.

Sur le marché français Eramet domine les hausses du SBF 120 avec SES Global et Fnac Darty

Les investisseurs ont aussi croqué les groupes de restauration collective grâce à un petit coup de pouce d'Exane BNP Paribas : la banque a relevé sa recommandation de sous performance à neutre sur Sodexo avec un objectif de cours ajusté de 87 à 100 euros et elle est passée à surperformance sur Elior avec un objectif de cours de 14,50 euros.

Sur le CAC 40 ca va bien aussi pour Engie (+1,56%). En partenariat avec le gestionnaire d'actifs Meridiam, le groupe a remporté un contrat de concession de 50 ans d'un montant de 900 millions d'euros pour l'accompagnement de l'université américaine de l'Iowa

A noter enfin la hausse de 64% de la biotech Gensight. Vous pouvez retrouver l'interview de son dirigeant Bernard Gilly dans le journal des biotechs.

En baisse

Valeo reste sous pression après la présentation de ses objectifs. Oddo BHF a confirmé sa recommandation à «alléger» sur le titre avec un objectif de cours de 25 euros. Le bureau d'analyses a abaissé ses estimations expliquant qu'une année 2020 «encore incertaine» se profilait

La foncière Covivio (en Foncière des Régions) signe le plus fort repli du SBF 120. Autre foncière dans le rouge : Gecina. Elle est notamment pénalisée par Kepler Cheuvreux qui est passé d'"achat" à "conserver" sur le titre, en maintenant son objectif de cours à 160 euros. Il faut dire que depuis le début de l'année l'action affiche une jolie progression de près de 40% !

LG (rédaction@boursorama.fr)