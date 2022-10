Le debrief Bourse du 10 octobre : le CAC 40 débute la semaine avec une 4e séance de baisse

information fournie par Boursorama • 10/10/2022 à 17:32

Bon et bien on entame cette semaine avec une 4e séance consécutive de baisse et toujours de la volatilité, conséquence directe de la faiblesse des volumes : qu'on en juge, le CAC 40 finit à -45% vers les 5840 points et seulement 2,5 milliards d'euros échangés seulement, ca ne fait pas lourd...

Outre-Atlantique, sans grande surprise, c'est rouge aussi. A 17h45, le Dow Jones se replie de 0,3% vers les 29.202 points et le Nasdaq recule plus franchement -1,1% vers les 10.536 points

A surveiller cette semaine, la publication des « minutes » du dernier comité de politique monétaire de la Fed, et les trimestriels des banques américaines qui ouvrent le bal des publications de résultats, ce sera vendredi

Valeurs en hausse

Et c'est Renault qui est pied au plancher. Les négociations « accélèrent » entre le français et son partenaire Nissan concernant la restructuration de leur alliance. Plusieurs médias ce week-end ont rapporté que Renault pourrait réduire sa part au capital du japonais à 15 % contre 43 % actuellement. En contrepartie, ce dernier investirait dans «Ampère», la future entité électrique de son partenaire français.

Derrière Eramet poursuit son rebond après la grosse baisse de jeudi dernier

Vinci profite lui d'une recommandation positive de Jefferies qui a entamé le suivi du groupe de BTP et de concessions à « achat » avec un objectif de cours de 105 euros.

Sur le SRD la biotech Erytech poursuit son incroyable remontée : +28% aujourd'hui et +41% sur cinq séances

Valeurs en baisse

C'est Rémy Cointreau qui boit la tasse sur le SBF 120, sur le CAC 40 Pernod Ricard est lui lanterne rouge.

Les pétrolières et parapétrolières Vallourec et TotalEnergies se replient avec le prix du baril de Brent.

A noter aussi le repli de 3,10% de Casino. En cause, l'abaissement par Standard & Poor's de sa note de crédit de B à CCC+. L'agence de notation explique que la situation économique dégradée, associée à la détérioration des marchés financiers, exercera « une pression sur la liquidité du groupe, sa capacité à céder des actifs et à refinancer son passif ». Sur le SRD, Rallye dégringole de 10,6%

Sur le CAC 40 Stmicro aussi se replie, dommage collatéral alors que. Les États-Unis ont imposé vendredi de nouvelles restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés et d'équipements vers la Chine. Aux Etats-Unis AMd et Nvidia perdent respectivement plus de 2 et 4%

