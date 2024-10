Le débat de l'élection présidentielle américaine 2024 : Democrats Abroad face à Republicans Overseas

information fournie par France 24 • 16/10/2024 à 08:36

Kamala Harris et Donald Trump font campagne dans des États américains très disputés, la vice-présidente tentant de dissiper les doutes sur sa capacité à mobiliser des électorats traditionnels cruciaux pour le camp démocrate, et l'ex-président républicain répétant son discours anti-immigration. Nina Masson anime un débat sur les grands thèmes de l'élection présidentielle américaine; le face-à-face de nos invités : Amy Porter, porte-parole de Democrats Abroad France et Randy Yaloz, avocat franco-américain et président de Republicans Overseas.