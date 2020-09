Le crédit High Yield européen : une opportunité ?

Partenaire • 28/09/2020 à 11:08

Les marchés du crédit ont connu des remous sans précédent dès l'annonce du confinement. Le printemps 2020 et les mois qui ont suivi resteront dans les mémoires des investisseurs comme une période venue bousculer toutes les certitudes. Ce cycle inédit offre malgré tout certaines opportunités notamment pour le fonds Millesima 2026, fonds crédit High Yield daté dont la période de commercialisation se termine le 20 octobre 2020. Découvrez en vidéo l'interview d'Alain Krief, Responsable de la gestion obligataire et de Raphaël Chemla, Responsable obligation High Yield et financières d'Edmond de Rothschild AM.