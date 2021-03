"Le Covid-19 tire parti des faiblesses et des divisions mondiales"

France 24 • 30/03/2021 à 08:10

A la Une de la presse, ce mardi 30 mars, une tribune signée par une vingtaine de dirigeants mondiaux appelant à un «traité international sur les pandémies». La pression croissante sur le président français Emmanuel Macron, pour adopter des mesures sanitaires plus restrictives et pour accélérer les vaccinations, face à la troisième vague de Covid-19. L'ouverture, aux Etats-Unis, du procès du policier qui a tué George Floyd. Une affaire semblable au Mexique. Et un malfrat aussi gourmand que malchanceux.