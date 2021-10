information fournie par France 24 • 14/10/2021 à 11:33

Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de vidéos prétendent montrer l'islamisation du Royaume-Uni. Pourtant, aucune d’entre-elles n’a été tournée sur place et toutes ont été partagées par des comptes indiens. Ces images ne sont en réalité qu’une illustration des violences communautaires entre les nationalistes hindous et la minorité musulmane présente dans le pays.