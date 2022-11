information fournie par France 24 • 26/11/2022 à 19:56

RDC : Le cessez-le-feu entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 a été fixé à 18h vendredi 25 novembre à 18h. Après cet accord conclu à Luanda entre Kinshasa et Kigali, il prévoit également un retrait des rebelles du M23 "des zones occupées", mais le calme reste précaire. Et vous le verrez les civils, vivent toujours dans la peur.