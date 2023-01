Le CES de Las Vegas revient à un format normal dans un contexte de crise

information fournie par France 24 • 05/01/2023 à 09:19

Après 2 années perturbées, le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le plus grand salon de nouvelles technologies au monde se tient du 5 au 8 janvier 2023. 100 000 visiteurs viendront sillonner les allées à la rencontre de 2200 exposants. Un retour à la normal qui cache un contexte de crise. Après trois années folles et d'abondance des investissements dans le secteur de la tech, une période de vaches maigres s'est ouverte. Elle se traduit par des coupes budgétaires et des licenciements massifs.