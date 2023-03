information fournie par France 24 • 10/03/2023 à 09:13

Joe Biden a présenté jeudi son projet de budget pour 2024. Un budget en très forte hausse qui prévoit d'importantes dépenses sociales, financées par des hausses d'impôts pour les plus riches et pour certaines entreprise. Ce projet n'a aucune chance d'être voté par la majorité républicaine de la Chambre des représentants, et s'apparente davantage à un début de programme de campagne en vue de l'élection présidentielle de 2024.