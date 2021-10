information fournie par France 24 • 08/10/2021 à 11:54

Légendes urbaines a rendez-vous avec Laurie Peret, comédienne, humoriste et musicienne. Actuellement en tournée (déjà plus de 200 000 spectateurs) et en préparation d’un Casino de Paris, elle revient sur son parcours d’artiste éclectique avec humour et sincérité. Dans cet épisode, c'est l'humoriste Issa Doumbia qui offre une vidéo surprise.