Laurence Tubiana : "Nous vivons une remobilisation politique contre le changement climatique"

France 24 • 09/12/2020 à 12:38

C'était le 12 décembre 2015, à Paris : 195 pays scellaient le premier accord universel sur le climat, à l'issue de la Cop21. Cinq ans plus tard, comment ne pas déplorer à la fois des promesses qui n'étaient pas à la hauteur de l'urgence climatique, et qui furent encore moins suivies d'effets concrets ? "Je suis plus optimiste aujourd'hui que je ne l'étais il y a encore quelques mois", répond Laurence Tubiana sur France 24. La présidente de la fondation européenne pour le climat nous livre les raisons qui alimentent ses prudents espoirs.