information fournie par France 24 • 08/03/2022 à 19:49

En France, la côte aquitaine est l'une des plus directement concernées en par l'érosion du littoral. Chaque année, la mer gagne du terrain. Un phénomène naturel amplifié par l’élévation du niveau des mers et des tempêtes hivernales. La station balnéaire de Lacanau tente de se protéger et d’anticiper le phénomène…