France 24 • 07/12/2020 à 16:17

Dans ce numéro 100% musique de "À l'Affiche !", Amobé Mévégué vous invite à une incursion au cœur de l'univers de "Poyou", le nouveau concept de la chanteuse camerounaise Kareyce Fotso. À découvrir aussi, "We are more", le premier album de la chanteuse sénégalo-bissau-guinéenne Poundo, à la croisée de plusieurs influences musicales.