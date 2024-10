information fournie par France 24 • 02/10/2024 à 13:20

En Roumanie, les phénomènes climatiques extrêmes s’intensifient. Alors que l’est du pays se remet doucement de la tempête Boris, le sud souffre des conséquences de la sécheresse et de la désertification. Le pays est l'un des principaux exportateurs de céréales de l’Union européenne, mais les canicules de cet été ont détruit les cultures, en particulier le maïs et le tournesol. Un changement climatique aux conséquences économiques et environnementales. Reportage de Maria Gerth-Niculescu.