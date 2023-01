La retraite à 65 ans "n'est pas un totem" : Élisabeth Borne présentera la réforme le 10 janvier

information fournie par France 24 • 05/01/2023 à 18:22

Politique, en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani, revient sur les sujets de cette rentrée: immigration, inflation et surtout réforme des retraites que l’exécutif va présenter, contre vents et marées, le 10 janvier. Élisabeth Borne n’a pas convaincu les syndicats, unanimement opposés à un âge de départ à 64 ou 65 ans. Le bras de fer a déjà commencé et la majorité craint des manifestations massives. Marc Perelman reçoit Carole Barjon, Bruno Jeudy, et Guillaume Daret.