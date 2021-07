Partenaire • 07/07/2021 à 15:33

Au cours du mois de juin, le marché obligataire américain fut de nouveau au centre de l'attention des investisseurs. Détente inattendue sur les taux longs américains, confirmation de la vigueur de la reprise mondiale... Dans ce contexte, comment se sont comportés les marchés financiers et les bourses ce mois-ci ? Retrouvez l'analyse de CPR AM sur les marchés par Jean-Marie Debeaumarché, gérant allocataire, CPR AM