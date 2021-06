France 24 • 10/06/2021 à 16:38

Acteur de cinéma, comédien au théâtre, scénariste et humoriste : une liste à laquelle Didier Bourdon peut désormais ajouter la profession de chanteur. L'ex-"Inconnu" était notre invité sur le plateau de "À l'Affiche". À 62 ans, il sort son premier disque, "Le Bourdon", un album où se mêlent un peu de nostalgie et beaucoup de second degré. Dans cette émission, Didier Bourdon nous raconte la place que la musique a toujours occupée dans sa vie.