La Mostra de Venise édition perturbée par la grève à Hollywood et les polémiques

information fournie par France 24 • 30/08/2023 à 16:09

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur l’actualité cinéma de la semaine. À commencer par la Mostra de Venise, qui s'ouvre mercredi, perturbée par la grève des scénaristes et des comédiens à Hollywood. Plusieurs stars comme Zendaya ou Bradley Cooper ont annulé leur venue. Cette 80e édition est également entachée par des polémiques, notamment avec la présence dans la sélection des films de trois cinéastes accusés d’agressions sexuelles à divers degrés : Roman Polanski, Woody Allen et Luc Besson.