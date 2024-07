"La magie des Jeux" : il y a un "enthousiasme particulier pour les sports qu'on ne regarde jamais"

information fournie par France 24 • 25/07/2024 à 17:08

Les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) auront un impact "positif" sur l'économie de la France, ont assuré jeudi le président du Medef Patrick Martin et le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. A la veille de la cérémonie d'ouverture, la première organisation patronale du pays est "convaincue que peut-être pas immédiatement mais dans la durée", les Jeux auront "un impact extrêmement positif sur l'économie française, sur l'image de la France, l'attractivité de la France", a affirmé son président sur franceinfo. Plus de précisions avec Thierry Vilardy, auteur, journaliste sportif à France Télévisions et co-auteur de La face cachée des JO.