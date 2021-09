La macro mondiale proche d'un peak ?

information fournie par Partenaire • 09/09/2021 à 10:24

Si l'on prend un peu de recul sur l'année en cours, les marchés actions ont connu deux phases distinctes. Lors du premier trimestre, les révisions à la hausse des anticipations de croissance ont entrainé une nette surperformance des segments value et cycliques et depuis la mi année les titres de croissance et de qualité ont connu un fort rattrapage et ont repris le leadership. Dans ce contexte, comment se sont comportés les marchés financiers et les bourses ce mois-ci ? Retrouvez l'analyse de CPR AM sur les marchés par Jean-Marie Debeaumarché, gérant allocataire, CPR AM