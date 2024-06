La guerre ou la paix? Vladimir Poutine, consolide ses alliances et lance des ultimatums

information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 12:17

Des salves de canon à Pyongyang pour accueillir Vladimir Poutine, ainsi qu'à La Havane pour saluer ses navires de guerre... Le président russe multiplie les signaux envers ses ennemis : la Russie n’est pas seule et il ne faudrait pas la "provoquer". Un accord qualifié d’"historique" par les propagandes russe et nord-coréennes a ainsi été signé avec son homologue Kim Jong-un : Russie et Corée du Nord se promettent une assistance militaire mutuelle en cas "d’agression" de leurs pays. Poutine a, par ailleurs, posé ses conditions pour cesser la guerre en Ukraine - conditions jugées irrecevables par Kiev et les Occidentaux.